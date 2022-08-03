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В храме Христа Спасителя пройдет концерт «Хит-парад СССР»

Виктория Шанина
Сегодня в 19:29

16 сентября в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве состоится концерт «Хит-парад СССР». Мероприятие анонсировали билетные агрегаторы, в частности, «Афиша».

В анонсе мероприятия числятся музыкальные проекты «ТенорА XXI века» и Vegas. Они исполнят песни Эдуарда Хиля, Эдиты Пьехи, Муслима Магомаева, Иосифа Кобзона и других советских артистов.

«У человека, рожденного в СССР, есть немало поводов предаваться ностальгии по давно минувшей эпохе, однако многие атрибуты советской жизни и культуры, как ни крути, уже навсегда остались в прошлом. И все же, вопреки всему, некоторые из них эта печальная участь не постигла — например, наши с вами любимые песни», — говорится в релизе концерта.

Купить билеты на «Хит-парад СССР» пока нельзя — на сайтах агрегаторов либо нет такой возможности, либо указано, что билеты уже распроданы. На официальном сайте площадки можно оставить заявку на покупку.

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