В России появятся магазины duty free для дипломатов и сотрудников международных организаций

В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли, товары в которых смогут покупать только дипломаты и сотрудники международных организаций. Об этом стало известно из постановления, опубликованного на сайте правовой информации.

В магазинах duty free будут продавать алкогольные напитки, табачные изделия, ювелирные украшения, косметику и парфюмерию, часы, смартфоны и кондитерские товары. Реализация товаров будет исключительно розничной.

Цены в торговых точках будут указаны одновременно в рублях, евро и долларах. Приобрести товары из ассортимента разрешат только при предъявлении документов о служебном положении.

Предполагается, что магазины станут сетью, учрежденной Министерством иностранных дел совместно с другой организацией, — ее выберут в ходе конкурса. Контролем за торговыми точками займутся сотрудники таможни.

По словам члена Совфеда Владимира Джабарова, магазины беспошлинной торговли станут «дополнительным источником получения валюты» для страны. Их идея будет заимствована из советских времен.

В СССР существовала сеть магазинов «Березка». В них могли приобретать продукты питания, одежду и технику дипломаты, моряки и военные, работающие за границей. Расчет в этих магазинах велся в иностранной валюте.