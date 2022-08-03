перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Крупный пожар на складе Ozon, треклист нового сборника Эминема и другие новости дня
20:35 дайджест
Фильм Оливера Стоуна о группе The Doors выйдет на экраны в России 25 августа 19:59
В храме Христа Спасителя пройдет концерт «Хит-парад СССР» 19:29
В России появятся магазины duty free для дипломатов и сотрудников международных организаций 18:53
«Профсоюз журналистов» оштрафовали на полмиллиона рублей за дискредитацию армии 18:08
Dmitry Rodionov/Unsplash
Huawei остановила работу своего интернет-магазина Vmall в России 18:00
В Нагорном Карабахе ввели частичную мобилизацию 17:32
Съемки пятого сезона «Фарго» начнутся осенью 17:29
В «Москвариуме» на ВДНХ пройдет подводная вечеринка. В программе — концерт группы «Банд’Эрос» 17:12
«ДДТ» выпустила клип «Не с вами» — о протестном молодом поколении и его конфликте с отцами 17:05
Dan Garcia/flickr
Эминем опубликовал треклист альбома «Curtain Call 2». В нем песни с Бейонсе, Dr. Dre и 50 Cent 16:37
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям ЕС, включая эмбарго на поставки золота 16:12
BTS выпустят кулинарную книгу c личными рецептами 16:00
«Пока речи о сожжении не идет»: уральские «эсеры» купили сотни книг с ЛГБТ-героями и передали их РПЦ 15:44
Нэнси Пелоси покинула Тайвань. Китай намерен принять решительные меры в ответ на ее визит 14:53
«Тануки»/«ВКонтакте»
Суд обязал основателя «Мужского государства»* возместить ущерб сети «Тануки» от травли 14:32
На «Госуслугах» стартовал прием заявок от ИТ-специалистов на отсрочку в осенний призыв 14:05
В России стоимость вин из Чили и Аргентины вырастет на 30% 14:04
Ректор «Шанинки» Сергей Зуев признал вину по делу о мошенничестве. Его отпустили под домашний арест Обновлено в 13:18
«Курара» и Obladaet: площадка Summer Stage объявила концертную программу на август 13:08

В России появятся магазины duty free для дипломатов и сотрудников международных организаций

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:53

В Москве и Петербурге откроют магазины беспошлинной торговли, товары в которых смогут покупать только дипломаты и сотрудники международных организаций. Об этом стало известно из постановления, опубликованного на сайте правовой информации.

В магазинах duty free будут продавать алкогольные напитки, табачные изделия, ювелирные украшения, косметику и парфюмерию, часы, смартфоны и кондитерские товары. Реализация товаров будет исключительно розничной.

Цены в торговых точках будут указаны одновременно в рублях, евро и долларах. Приобрести товары из ассортимента разрешат только при предъявлении документов о служебном положении.

Предполагается, что магазины станут сетью, учрежденной Министерством иностранных дел совместно с другой организацией, — ее выберут в ходе конкурса. Контролем за торговыми точками займутся сотрудники таможни.

По словам члена Совфеда Владимира Джабарова, магазины беспошлинной торговли станут «дополнительным источником получения валюты» для страны. Их идея будет заимствована из советских времен.

В СССР существовала сеть магазинов «Березка». В них могли приобретать продукты питания, одежду и технику дипломаты, моряки и военные, работающие за границей. Расчет в этих магазинах велся в иностранной валюте.

События недели на afisha.ru
мюзикл
Три товарища
Мюзикл по мотивам романа Ремарка
рок
«Nautilus Pompilius. 40 лет»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
триллер
Клаустрофобы. Долина дьявола
Голодные игры на кукурузном поле
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Совет Федерации
Люди
Владимир Джабаров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить