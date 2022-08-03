В Нагорном Карабахе ввели частичную мобилизацию

В Нагорном Карабахе с 3 августа объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент непризнанной республики Араик Арутюнян, пишет «Коммерсант».

Решение принято на фоне обострения обстановки в регионе. Накануне Минобороны России заявило, что за сутки Азербайджан трижды нарушил режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Днем 3 августа Карабах сообщил о ранении восьми военных из‑за обстрела Азербайджана.

Еще одно нарушение режима было зафиксировано 29 июля, также со стороны Азербайджана. В результате пострадавших не было.

Российские власти провели переговоры с представителями Азербайджана и Армении. Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Глава Минобороны России Сергей Шойгу также по телефону провел переговоры. Главы министерств обсудили «вопросы обеспечения региональной безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес».