Съемки пятого сезона «Фарго» начнутся осенью

Производство пятого сезона сериала «Фарго» начнется уже осенью этого года. Об этом сообщает Collider.

В настоящее время у продолжения сериала нет даты выхода и трейлера. Главные роли в грядущем проекте исполнят Джон Хэмм («Малыш на драйве»), Джуно Темпл («Господин Никто») и Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»). Над сценарием продолжит работать создатель сериала Ноа Хоули.

По данным телеканала FX, действие нового сезона будет происходить в 2019 году. Сюжет будет посвящен двум вопросам: «Когда похищение ребенка не считается похищением?» и «Что, если твоя жена — не твоя жена?».

Сериал «Фарго» основан на одноименном фильме братьев Коэн. Каждый сезон проекта имеет самостоятельную сюжетную линию, происходящую в Миннесоте и ее окрестностях, а также совершенно новый актерский состав.