«Пока речи о сожжении не идет»: уральские «эсеры» купили сотни книг с ЛГБТ-героями и передали их РПЦ

В Нижнем Тагиле члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду!» выкупили в «Читай-городе» оставшиеся тиражи книг, в которых они усмотрели ЛГБТ-пропаганду. Об этом пишет 66.ru со ссылкой на главного «эсера» города Александра Соловьева.

Речь идет о книгах «Назови меня своим именем», «В конце они оба умрут», «Лиа: жизнь не по нотам», «Гарвардская площадь» и других. Все они продаются с маркировкой 18+.

Соловьев отметил, что изначальный тираж составлял около 5000 экземпляров, члены партии скупили несколько сотен оставшихся.

«Эти книги, которые распространяются в „Читай-городе“, вызвали бурную реакцию в Нижнем Тагиле. Многие представители различных конфессий высказывались, активисты, и к нам обратились члены епархии местной для того, чтобы мы эти книги выкупили. Мы также писали в Ленинскую районную прокуратуру, чтобы была дана оценка содержанию этих книг: они носят характер пропаганды, судя по содержанию. Прокуратура пока общественникам не ответила», — заявил он.

Теперь «эсеры» передадут выкупленные книги местной епархии. По словам Соловьева, «пока речи о сожжении книг не идет», их будущая судьба определится после «анализа от РПЦ».

А вот как ситуацию прокомментировала эксперт «Центра защиты прав граждан по вопросам семьи, материнства и детства» Евгения Михайлиди: «Мы не оцениваем психологическое заболевание этих людей, мы говорим о недопустимости пропаганды ЛГБТ. Книги лежат в открытом доступе, на них нет возрастных ограничений. Считаем это пропагандой в чистом виде, а значит, мы любыми способами должны защитить наших детей. Объем распространенной литературы, конечно, ужасает».