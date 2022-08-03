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Элизабет Мосс снимется в мини-сериале «Вуаль» от автора «Острых козырьков»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:06

Американская актриса Элизабет Мосс, известная по проектам «Рассказ служанки» и «Вершина озера», снимется в мини-сериале «Вуаль». Его разработает автор «Острых козырьков» Стивен Найт, сообщил Deadline.

Найт выступит исполнительным продюсером шоу и его сценаристом. Помимо него, над проектом будут работать Денис Ди Нови, Нина Тасслер и Линдси МакМанус. Мосс также станет сопродюсером сериала.

Триллер расскажет о напряженных отношениях двух женщин, которые «играют в смертельную игру правды и лжи по дороге из Стамбула в Париж и Лондон». Одна из героинь скрывает тайну, которую вторая должна раскрыть, чтобы спасти тысячи жизней.

«Я абсолютно в восторге от того, что рассказываю эту историю, которая действительно интернациональна и очень современна. Мы собрали вместе некоторых из самых талантливых людей в индустрии. <…> Думаю, это будет знаковое телевизионное событие», — заявил Найт.

Созданием «Вуали» займутся продакшн-компании PatMa Productions и Love & Squalor Pictures, а также студия FX Productions. Сериал выйдет на стриминговом сервисе Hulu. Когда состоится премьера, пока не сообщается.

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