Amazon выпустит комедийный сериал, основанный на биографии английской королевы Джейн Грей

Amazon Studios разработает исторический комедийный сериал «Моя леди Джейн» для стримингового сервиса Prime Video. Он расскажет об английской королеве из династии Тюдор, рассказал Deadline.

Шоу будет основано на биографии Джейн Грей, точнее — на ее вольном изложении в романе Броуди Эштона, Синтии Хэнд и Джоди Мидоуз. Сериал будет посвящен бурному роману молодой женщины и ее неожиданной коронации.

Главную роль в проекте сыграет Эмили Бейдер («Паранормальное явление: Ближайшая родня»). Роль ее супруга, лорда Гилфорда Дадли, исполнил Эдуард Блюмель («Убивая Еву»). В образе короля Эдуарда появится Джордан Питерс.

Созданием «Моей леди Джейн» займется продакшен-компания Parkes + MacDonald. Шоураннерами сериала станут Джемма Берджесс и Мередит Глинн. Они также выступят исполнительными продюсерами наряду с Сарой Брэдшоу, Лори Макдональд и Джейми Бэббит. Последняя также станет режиссером-постановщиком проекта.

Бэббит снимет пилотный эпизод сериала. Когда начнется работа над ним, пока неизвестно. Также не сообщается, когда планируется выпустить «Мою леди Джейн» на экраны.

Джейн Грей родилась в 1537 году в семье герцога Саффолка. В 1553 году она вышла замуж за сына регента Гилфорда Дадли и вскоре стала наследницей престола в обход сестры короля Марии. После смерти Эдуарда VI Джейн провозгласили королевой, однако Мария организовала мятеж.

Грей пробыла королевой лишь девять дней и не была коронована. Ее вместе с супругом арестовали и приговорили к смерти. На момент казни Джейн было лишь 17 лет.