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Музей транспорта Москвы запустил серию подкастов «Трамвай в городе»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:03

Музей транспорта Москвы выпустил первую серию подкастов «Трамвай в городе». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе музея.

В первых трех выпусках экскурсовод Антон Гурков и специалист научно-исследовательского отдела Игорь Руженцев рассказывают о трамвайных вагонах из коллекции музея, в числе которых конка, трамвай R1 и «Татра ТЗ». Они также обсуждают исторические события, которые повлияли на трамвайную систему города, и рассуждают о вариантах ее развития.

«Если попросить ребенка нарисовать трамвай, то скорее всего это будет «Татра». С начала и до конца 1980-х годов трамвай в Москве был лишь одного-единственного вида, на протяжении почти целого десятилетия москвичи могли пользоваться только вагонами модели «Татра Т3», — рассказал Игорь Руженцев.

Записи подкастов «Трамвай в городе» можно послушать на сайте Музея транспорта Москвы.

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