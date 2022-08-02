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В Москве прошел фестиваль Chess & Jazz. Его посетили 10 тыс. человек

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:51

30–31 июля в московском саду «Эрмитаж» прошел фестиваль Chess & Jazz, который посетили 10 тыс. человек. На один уик-энд в столице появилась джазовая гостиная под открытым небом, где каждый мог сыграть шахматную партию с гроссмейстерами мирового уровня.

Гостями события стали Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Владислав Лисовец, Сати Казанова, Варвара Шмыкова, Александр Горчилин, Стас Круглицкий, Екатерина Одинцова, Дина Немцова и другие.

За два дня на главной сцене Chess & Jazz выступили Леонид Агутин, Feduk с джазовой программой, Kito Jempere Orchestra, Zoloto, Anikv, Тося Чайкина, Антоха МС, Pompeya, «Другдиджея» и «Нееет, ты что».

Первый фестивальный день завершился выступлением специального проекта Chess & Jazz про музыку Kito Jempere Orchestra. Под руководством продюсера и композитора Кирилла Сергеева на главной сцене собрался живой оркестр из приглашенных артистов: Катя IOWA, Юра Макарычев, Gayana, Mika Vino, Mirele, Gasaida Cedric, Варя Шмыкова, Gadzhi, Fotiiniya Fo, Паша Артемьев, Noteless, Saya Siiang, Panterrra Katya, Royz Alina.

31 июля хедлайнером мероприятия стал Леонид Агутин. Почти весь его музыкальный сет был исполнен хором с гостями фестиваля.

Помимо музыкальной программы, гости также могли отточить свои навыки в шахматной стратегии, пройти квест, поучаствовать в турнирах и гранд-финале, который объединил лучших игроков по итогом отбора. В фестивале приняли участие гроссмейстеры Владимир Поткин и Эрнесто Инаркиев, которые провели сеансы одновременной игры с посетителями.

«Фестиваль Chess & Jazz — это манифест творчеству, импровизации, интеллекту и искренним эмоциям. Артисты, музыканты, гуру шахмат, креативные предприниматели и гости собрались, чтобы слушать вместе и чувствовать вместе, чтобы наслаждаться моментом, чтобы творить и создавать новое», — отмечают организаторы.

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