Петербурженка Дарья Корпуснова обвинила поэта Евгения Мякишева в сексуальном насилии

Петербурженка Дарья Корпуснова обвинила поэта Евгения Мякишева в изнасиловании и побоях. Она опубликовала в фейсбуке* пост, в котором детально рассказала о произошедшем.

По словам девушки, в конце ноября 2021 года Мякишев взялся проводить ее до дома после дня рождения общего друга. По пути он предложил Дарье зайти в гости. Квартира поэта, как оказалось, представляет собой подвал.

Там Мякишев, как утверждает Корпуснова, удерживал ее в течение более чем суток. Девушка подозревает, что мужчина подмешал ей в вино наркотики, поскольку вскоре она «почувствовала себя странно и не могла управлять собой».

Воспользовавшись состоянием Дарьи, Мякишев якобы повел ее в спальню, но девушка не согласилась. «Далее он предложил выпить еще, после чего у меня не осталось сил сопротивляться, и он совершил надо мной сексуальное насилие», — рассказала Корпуснова.

Дарья утверждает, что на следующий день «почти ничего не помнила о ночи», а уйти от Мякишева не смогла, так как он «всегда находил предлог», чтобы она осталась. Ночью поэт, по словам Дарьи, начал ее оскорблять и проявлять агрессию.

«Угрожал, что разрежет ножницами мою одежду и что уйду я только тогда, когда он сам этого захочет и что я буду делать то, что он скажет. После он начал бить меня ладонью по щеке», — написала Корпуснова.

Она отметила, что вскоре после этого Мякишев взял ее за волосы и начал таскать по комнате с криками «рылом в пол» и «че, сильная?». Дарья заявила, что поэт бросил ее на пол и «заставил извиняться на коленях», а после полученных извинений ударил ее кулаком в грудь так, что девушка не смогла дышать, и начал бить ногами.