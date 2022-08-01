Петербурженка Дарья Корпуснова обвинила поэта Евгения Мякишева в сексуальном насилии

Петербурженка Дарья Корпуснова обвинила поэта Евгения Мякишева в изнасиловании и побоях. Она опубликовала в фейсбуке* пост, в котором детально рассказала о произошедшем.
По словам девушки, в конце ноября 2021 года Мякишев взялся проводить ее до дома после дня рождения общего друга. По пути он предложил Дарье зайти в гости. Квартира поэта, как оказалось, представляет собой подвал.
Там Мякишев, как утверждает Корпуснова, удерживал ее в течение более чем суток. Девушка подозревает, что мужчина подмешал ей в вино наркотики, поскольку вскоре она «почувствовала себя странно и не могла управлять собой».
Воспользовавшись состоянием Дарьи, Мякишев якобы повел ее в спальню, но девушка не согласилась. «Далее он предложил выпить еще, после чего у меня не осталось сил сопротивляться, и он совершил надо мной сексуальное насилие», — рассказала Корпуснова.
Дарья утверждает, что на следующий день «почти ничего не помнила о ночи», а уйти от Мякишева не смогла, так как он «всегда находил предлог», чтобы она осталась. Ночью поэт, по словам Дарьи, начал ее оскорблять и проявлять агрессию.
«Угрожал, что разрежет ножницами мою одежду и что уйду я только тогда, когда он сам этого захочет и что я буду делать то, что он скажет. После он начал бить меня ладонью по щеке», — написала Корпуснова.
Она отметила, что вскоре после этого Мякишев взял ее за волосы и начал таскать по комнате с криками «рылом в пол» и «че, сильная?». Дарья заявила, что поэт бросил ее на пол и «заставил извиняться на коленях», а после полученных извинений ударил ее кулаком в грудь так, что девушка не смогла дышать, и начал бить ногами.
Мякишев, по словам Корпусновой, оскорблял ее, угрожал и даже предлагал дать веревку, чтобы девушка сама повесилась. «Сказал, что я не первая и ещё много женщин было на моём месте, что я могу кричать сколько угодно, меня всё равно никто не услышит, что я буду лежать здесь, на полу, всю ночь и что „к ментам идти бесполезно“», — добавила девушка.
По подсчетам Дарьи, издевательства Мякишева продолжались примерно два часа, после чего мужчина сказал Корпусновой перевернуться на спину, «чтобы не отморозить почки».
«В конце он напился и прокурил весь подвал, он открыл дверь с целью проветрить и, видимо, чтобы заморозить меня ещё больше. Когда он отошел от двери, я оттянула цепь и сбежала в одной рубашке и босиком», — рассказала Дарья.
Она добавила, что ее вещи из квартиры Мякишева пошли забирать ее друзья. По их рассказам, поэт «испугался и убежал». Корпуснова утверждает, что обращалась после случившегося в полицию, но «там в конце концов этим заниматься не стали из‑за отсутствия свидетелей и доказательств».
По мнению Дарьи, у Мякишева могут быть «связи в правоохранительных органов». При этом, как заверяет девушка, она «далеко не первая и, возможно, не последняя его жертва». В доказательство этого Корпуснова прилагает ссылку на публикацию в блоге почти десятилетней давности. В ней рассказывается якобы о другом случае издевательств поэта над девушкой.
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