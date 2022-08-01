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«Добро пожаловать в Найт-Сити»: вышел первый трейлер аниме по игре Cyberpunk 2077

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:46

Netflix выпустил первый полноценный трейлер аниме-сериала «Киберпанк: Бегущие по краю» («Cyberpunk: Edgerunners»). Его премьера состоится в сентябре 2022 года.

Шоу из десяти эпизодов расскажет о молодом жителе Найт-Сити Дэвиде Мартинесе. Он теряет мать и становится наемником, чтобы выжить в жестоком и одержимом технологиями будущем.

Сериал станет спин-оффом игры Cyberpunk 2077 от польской компании CD Projekt RED. Авторы подчеркивают, что сюжет аниме не будет связан с оригинальной игрой.

Созданием проекта занималась аниме-студия Trigger, в которой работают выходцы из Gainax, ответственные за признанные шедевры «Гуррен-Лаганн» и «Убить или быть убитым». Саундтрек написал Акира Ямаока, известный по работе над музыкой к Silent Hill, а сценарий — Есики Уса («Танец мечей») и Масахико Оцука («Евангелион»).

Авторы «Киберпанк: Бегущие по краю» подчеркнули, что главными темами сериала станут социальное неравенство и насилие.

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