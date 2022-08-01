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В России собираются ликвидировать Фонд развития моногородов осенью

Семён Гудошников
Сегодня в 14:31

Осенью, предварительно в конце сентября, должна произойти ликвидация Фонда развития моногородов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора фонда, главного управляющего партнера по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирину Макиеву.

Она утверждает, что после ликвидации структуры меры поддержки моногородов останутся. Коллектив фонда сохранен и перешел на работу в госкорпорацию ВЭБ.РФ. Перейдут ли все функции фонда ВЭБу или будут перераспределены между несколькими структурами, не уточняется.

Ликвидировать фонд решило правительство в рамках реформы институтов. Планировалось, что это произойдет в 2021 году. Полномочия фонда намерены были разделить между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.

В России к числу моногородов относится 321 населенный пункт. Фонд для их развития создали в 2014 году. Он предлагал льготные займы местному бизнесу от 5 до 250 млн рублей под 0% годовых для небольших проектов и от 250 млн до 1 млрд рублей под 5% годовых для крупных. Совместно с регионами предусматривалось софинансирование инженерной и транспортной инфраструктуры.

С конца 2021 года обсуждалась идея сокращения числа моногородов вдвое — из‑за сложившейся экономической ситуации. Однако кабмин отказался от этого.

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