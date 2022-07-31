Жертвами наводнения в американском штате Кентукки стали 26 человек

В американском штате Кентукки произошло крупное наводнение. Оно стало причиной гибели, по меньшей мере, 26 человек. Об этом сообщил губернатор Энди Бешир.

Он отметил, что число жертв будет увеличиваться. «Разрушения масштабны, многие семьи лишились крова, в предстоящий день ожидаются новые осадки», — добавил Бешир.

Губернатор рассказал, что в штате работают над созданием дополнительных убежищ для пострадавших от стихии. Он призвал сограждан покупать чистящие средства и воду для жителей Кентукки.

Ранее Бешир сообщал, что свыше 23 тыс. американцев остались без электричества после ливня, начавшегося 29 июля. В ходе него в некоторых районах штата выпало более 20 см осадков. Пропали без вести около 250 человек.