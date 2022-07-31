В конце года на экраны выйдет фильм «Броненосец» о противостоянии Эйзенштейна и Мейерхольда

В конце года на экраны выйдет фильм «Броненосец» режиссера Ольги Бойко. Он расскажет о противостоянии Сергея Эйзенштейна и его учителя Всеволода Мейерхольда. Об этом сообщил ТАСС.

Съемки картины проходят в Петербурге. По словам Бойко, первый этап работы над лентой уже завершен. Вторая часть съемок состоится в конце сентября, а премьера намечена на конец декабря.

«Основная сюжетная линия фильма — момент разрыва между Мейерхольдом и Эйзенштейном. Один — уже уважаемый именитый режиссер, переживающий за свое место в истории, второй — амбициозный ученик и декоратор театра, мечтающий о свободе и признании», — рассказала кинематографистка.

Она пояснила, что зрители увидят в фильме Эйзенштейна юным, «потерянным, сомневающимся в своем таланте» человеком. Переломным моментом для режиссера по сюжету станет встреча с кинематографистом Гришей Мормоненко, известным сегодня как автор фильмов «Волга-Волга» и «Цирк» Григорий Александров.