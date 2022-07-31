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В конце года на экраны выйдет фильм «Броненосец» о противостоянии Эйзенштейна и Мейерхольда

Юлия Онодэра
Сегодня в 13:50

В конце года на экраны выйдет фильм «Броненосец» режиссера Ольги Бойко. Он расскажет о противостоянии Сергея Эйзенштейна и его учителя Всеволода Мейерхольда. Об этом сообщил ТАСС.

Съемки картины проходят в Петербурге. По словам Бойко, первый этап работы над лентой уже завершен. Вторая часть съемок состоится в конце сентября, а премьера намечена на конец декабря.

«Основная сюжетная линия фильма — момент разрыва между Мейерхольдом и Эйзенштейном. Один — уже уважаемый именитый режиссер, переживающий за свое место в истории, второй — амбициозный ученик и декоратор театра, мечтающий о свободе и признании», — рассказала кинематографистка.

Она пояснила, что зрители увидят в фильме Эйзенштейна юным, «потерянным, сомневающимся в своем таланте» человеком. Переломным моментом для режиссера по сюжету станет встреча с кинематографистом Гришей Мормоненко, известным сегодня как автор фильмов «Волга-Волга» и «Цирк» Григорий Александров.

«Идея снять фильм об Эйзенштейне возникла, когда я прочитала его дневники и поняла, что то, как он описывает свою жизнь и свои творческие искания в возрасте 20-25 лет, очень схоже с современными молодыми творческими людьми, которые так же пытаются следовать за своими мастерами, следовать своим путем и ломаются между подражанием и самостоятельностью, самодостаточностью»
Ольга Бойко
Режиссер

Бойко отметила, что адресует свой фильм в первую очередь молодой аудитории. «Хотелось рассказать о живом человеке современным людям, чтобы они его полюбили и попытались понять, что в жизни все возможно», — заявила она.

По словам режиссера, «Броненосец» станет драмой с элементами комедии, выполненной «в духе магического реализма». Эйзенштейна в фильме сыграет Дмитрий Федоров, Мормоненко — Станислав Ткаченко, Мейерхольда — Александр Барановский, его дочь Ирину — Екатерина Тарасова.

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