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«Литрес» открыл бесплатный доступ к книгам финалистов премии «Ясная Поляна»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:58

Сервис «Литрес» открыл бесплатный доступ к книгам из шорт-листа литературной премии «Ясная Поляна». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

Читатели могут познакомиться с произведениями финалистов в номинации «Современная русская проза». Книги станут доступны как авторизованным пользователям из России, так и пользователям из стран СНГ.

Им предлагают прочитать сборник рассказов Анастасии Астафьевой «Для особого случая», книгу Сергея Белякова «Парижские мальчики в сталинской Москве», роман Дмитрия Данилова «Саша, привет!».

Также на «Литрес» можно найти «Стрим» Ивана Шипнигова, «Типа я» Ислама Ханипаева, «Маршала» Канты Ибрагимова, «Каждые сто лет» Анны Матвеевой. За полюбившуюся работу можно проголосовать на сайте премии.

С 2015 года в рамках «Ясной Поляны» вручается приз «Выбор читателей». Его лауреатами становились Марина Степнова, Наринэ Абгарян, Григорий Служитель и другие писатели. В 2022 году свой голос можно отдать до 16 сентября.

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