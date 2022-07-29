Джо Байден планирует переизбираться в 2024 году

Действующий президент США Джо Байден намерен вновь избираться на этот пост в 2024 году. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет РИА «Новости».

В ходе регулярного брифинга Жан-Пьер заявила, что никаких подробностей о планах Байдена пока нет. Кроме того, она не стала комментировать нынешние низкие рейтинги Байдена.

«Мы далеки от этого, поэтому я не буду говорить о частностях, а также опросах общественного мнения, потому что я по эту сторону трибуны», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Ранее издание Reuters писало, что рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня в 36%. Газета The Washington Times назвала Байдена «худшим президентом XXI века».

Второй квартал подряд в США снижается ВВП. Администрация президента при этом настаивает, что текущую экономическую ситуация нельзя назвать рецессией.