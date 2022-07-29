Мартин Скорсезе планирует снять Леонардо ДиКаприо в фильме о моряках XVIII века

Режиссер Мартин Скорсезе вновь поработает с Леонардо ДиКаприо — на этот раз над киноадаптацией научно-популярной книги Дэвида Гранна «Вэйджер: История о кораблекрушении, мятеже и убийстве». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Права на экранизацию книги, которая должна выйти в апреле 2023 года, получил Apple Original Films. Над будущим фильмом будут работать те же компании и специалисты, что занимались предыдущей картиной Скорсезе — «Убийцами цветочной луны».

Предполагается, что Скорсезе выступит режиссером новой ленты, а ДиКаприо исполнит в ней главную роль. Они же станут продюсерами наряду с Дэном Фридкиным и Брэдли Томасом из Imperative Entertainment, а также Дженнифер Дэвиссон из Appian Way Productions.

Картина расскажет о том, как в 1740-х годах к берегам Бразилии причалила лодка с 30 изможденными мужчинами. Эти люди заявили, что были выжившим экипажем британского корабля, который потерпел крушение на острове в районе Патагонии.

Однако через полгода у берегов Чили обнаружили еще троих моряков — те заявили, что предыдущие спасшиеся были на самом деле мятежниками. Чтобы разобраться в ситуации, британское адмиралтейство начало расследование произошедшего.