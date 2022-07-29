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Вышел альбом музыкального коммьюнити ПАНЧ «Первый»

Виктория Шанина
Сегодня в 21:50

29 июля состоялся релиз альбома ПАНЧ «Первый», придуманного пользователями в мобильном приложении. Послушать его можно по ссылке.

На пластику попало 14 разножанровых треков молодых артистов: от хип-хопа и рока до танцевальной музыки и поп-хитов.

ПАНЧ — это новый инструмент для создания и продвижения музыки. Механика записи в приложении довольно простая: необходимо выбрать понравившийся бит, эффект для голоса, записать вокал и опубликовать получившееся демозапись в ленту.

Команда приложения вместе с представителями музыкальной индустрии регулярно мониторит ленту, отбирает лучшие треки, дорабатывает их вместе с профессиональными звукорежиссерами и продюсерами, а затем выпускают на стриминговых платформах и продвигают их.

На данный момент ПАНЧ — это закрытое комьюнити, в которое можно попасть только через приглашение. Получить его можно тут.

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