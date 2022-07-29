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Самолет Utair Грозный — Москва, подавший сигнал бедствия, вернулся в аэропорт вылета

Виктория Шанина
Сегодня в 15:53
Обновлено сегодня в 16:31:

Глава Чечени Рамзан Кодыров сообщил, что самолет Utair, выполнявший рейс из Грозного в Москву и подавший сигнал бедствия, благополучно приземлился в аэропорту вылета.

Пассажирский самолет Boeing 737 российской авиакомпании Utair, выполняющий рейс Грозный — Москва, подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

По данным Flightradar, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, самолет резко развернулся. Он временно пропал с радаров сервиса.

Сейчас Boeing уже снова можно найти на карте Flightradar. Самолет миновал Каспийское море и летит над сушей в сторону Грозного; вероятно, он возвращается в аэропорт вылета.

© Скриншот с сайта flightradar24.com

РИА «Новости» со ссылкой на представителей авиакомпании пишет, что на борту сработал индикатор давления в салоне. Из соображений безопасности командир судна решил снизить эшелон до 3000 метров и вернуться в аэропорт вылета. С пассажирами и экипажем все в порядке, ожидается штатная посадка.

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