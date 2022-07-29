Пассажирский самолет Boeing 737 российской авиакомпании Utair, выполняющий рейс Грозный — Москва, подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

По данным Flightradar, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, самолет резко развернулся. Он временно пропал с радаров сервиса.

Сейчас Boeing уже снова можно найти на карте Flightradar. Самолет миновал Каспийское море и летит над сушей в сторону Грозного; вероятно, он возвращается в аэропорт вылета.