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Умер актер из «Доктора Кто» Бернард Криббинс

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:53

В возрасте 93 лет умер актер Бернард Криббинс. Об этом сообщает Deadline.

Причины смерти неизвестны. В прошлом году он потерял свою жену Джилл, прожившую 66 лет.

Агент актера рассказал, что его карьера охватывала семь десятилетий, а работы были поистине разнообразны: от «Детей железной дороги» и сериала «Продолжайте» до озвучки многосерийного мультфильма «Уомблы».

«Вклад Бернарда в британские развлечения не подлежит сомнению. Он был уникален, олицетворяя собой лучших представителей своего поколения, и его будет очень не хватать всем, кто имел удовольствие знать и работать с ним», — сказано в заявлении агентства.

Бернард работал до 90 лет и недавно появился в «Докторе Кто», где сыграл Уилфреда Мотта, дедушку спутницы Доктора Донны. Британский сценарист Расселл Т.Дэвис рассказал в своих соцсетях, что роль в сериале многое значила для актера.

«Он обожал сниматься в „Докторе Кто“. Он говорил: „Дети называют меня дедушкой на улице“. В первый день [в „Докторе Кто“] он снимался с Кайли Миноуг, но все взгляды, даже Кайли, были устремлены на Бернарда. Он приехал с чемоданом, полным реквизита, на всякий случай взяв с собой резиновую курицу. И какой актер. О, правда, какой замечательный актер. <…> Он звонил по телефону и говорил: „У меня есть идея! Что, если я нападу на Далека с пейнтбольным ружьем?!“ Ладно, Бернард, понеслась!» — вспоминает Дэвис.

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