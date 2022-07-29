«Империя света» и «Кит»: появилась программа 47-го кинофестиваля в Торонто

47-й международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) объявил программу этого года. Список кинолент-участниц появился на сайте фестиваля.

В этом году в Торонто представлены разнообразные и инклюзивные фильмы, включая работы таких режиссеров, как Сэм Мендес, Сара Полли, Ли Чжон Чжэ, Себастьян Лелио, Тайлер Перри, Даррен Аронофски, Стивен Спилберг и Райан Джонсон.

Мендес покажет романтический фильм «Империя света» с Оливией Колман и Колином Фертом в главных ролях, а Аронофски — драму «Кит» о 600-футовом мужчине, который пытается воссоединиться со своей дочерью, с Бренданом Фрейзером в главной роли.

Полли привезет на фестиваль картину «Женщины говорят», которая рассказывает о группе девушек из изолированной религиозной колонии меннонитов (секты христиан). Генеральный директор TIFF Кэмерон Бейли заметил, что в настоящее время на киноленты, которые участвуют в фестивалях, глубокое влияние оказали проблемы гендерной тематики.

«Мы видим гораздо больше фильмов, снятых женщинами, и больше историй, которые либо не были рассказаны, когда мужчины доминировали в мире кино, либо находились на заднем плане мужских историй. Когда вы берете женщин в кресло сценариста или за камеру в качестве режиссеров или главных героев, вы получаете разные истории, которые по-разному резонируют с аудиторией», — сказал он.

В программе фестиваля представлено 63 фильма, вот некоторые из них:

«Аллилуйя» — Ричард Эйр;

«Банши Инишира» — Мартин МакДона;

«Величайший пивной забег» — Питер Фаррелли;

«Вечная дочь» — Джоанна Хогг;

«Движемся дальше» — Пол Вайц;

«Добрый медбрат» — Тобиас Линдхольм;

«Достать ножи-2» — Райан Джонсон;

«Дочь узника» — Кэтрин Хардвик;

«Дружки» — Николас Столлер;

«Женщина-король» — Джина Принс-Байтвуд;

«Женщины говорят» — Сара Полли;

«Империя света» — Сэм Мендес;

«Кит» — Даррен Аронофски;

«Кэтрин по прозвищу Птичка» — Лена Данэм;

«Меню» — Марк Майлод;

«Мой полицейский» — Майкл Грандадж;

«На западном фронте без перемен» — Эдвард Бергер;

«Охота» — Ли Чжон Чжэ;

«Переправа» — Лила Нойгебауэр;

«При чем здесь любовь?» — Шекхар Капур;

«Пропавший король» — Стивен Фрирз;

«Решение уйти» — Пак Чхан Ук;

«Реймонд и Рей» — Родриго Гарсиа;

«Святилище» — Закари Уигон;

«Сын» — Флориан Зеллер;

«Треугольник печали» — Рубен Эстлунд;

«Фабельманы» — Стивен Спилберг;

«Чудо» — Себастьян Лелио;

«Шевалье» — Стивен Уилльямс;

«Сидни» — Реджиналд Хадлин.

47-й международный кинофестиваль в Торонто пройдет с 8 по 18 сентября.