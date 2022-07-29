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«Империя света» и «Кит»: появилась программа 47-го кинофестиваля в Торонто

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:04

47-й международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) объявил программу этого года. Список кинолент-участниц появился на сайте фестиваля.

В этом году в Торонто представлены разнообразные и инклюзивные фильмы, включая работы таких режиссеров, как Сэм Мендес, Сара Полли, Ли Чжон Чжэ, Себастьян Лелио, Тайлер Перри, Даррен Аронофски, Стивен Спилберг и Райан Джонсон.

Мендес покажет романтический фильм «Империя света» с Оливией Колман и Колином Фертом в главных ролях, а Аронофски — драму «Кит» о 600-футовом мужчине, который пытается воссоединиться со своей дочерью, с Бренданом Фрейзером в главной роли.

Полли привезет на фестиваль картину «Женщины говорят», которая рассказывает о группе девушек из изолированной религиозной колонии меннонитов (секты христиан). Генеральный директор TIFF Кэмерон Бейли заметил, что в настоящее время на киноленты, которые участвуют в фестивалях, глубокое влияние оказали проблемы гендерной тематики.

«Мы видим гораздо больше фильмов, снятых женщинами, и больше историй, которые либо не были рассказаны, когда мужчины доминировали в мире кино, либо находились на заднем плане мужских историй. Когда вы берете женщин в кресло сценариста или за камеру в качестве режиссеров или главных героев, вы получаете разные истории, которые по-разному резонируют с аудиторией», — сказал он.

В программе фестиваля представлено 63 фильма, вот некоторые из них:


  • «Аллилуйя» — Ричард Эйр;
  • «Банши Инишира» — Мартин МакДона;
  • «Величайший пивной забег» — Питер Фаррелли;
  • «Вечная дочь» — Джоанна Хогг;
  • «Движемся дальше» — Пол Вайц;
  • «Добрый медбрат» — Тобиас Линдхольм;
  • «Достать ножи-2» — Райан Джонсон;
  • «Дочь узника» — Кэтрин Хардвик;
  • «Дружки» — Николас Столлер;
  • «Женщина-король» — Джина Принс-Байтвуд;
  • «Женщины говорят» — Сара Полли;
  • «Империя света» — Сэм Мендес;
  • «Кит» — Даррен Аронофски;
  • «Кэтрин по прозвищу Птичка» — Лена Данэм;
  • «Меню» — Марк Майлод;
  • «Мой полицейский» — Майкл Грандадж;
  • «На западном фронте без перемен» — Эдвард Бергер;
  • «Охота» — Ли Чжон Чжэ;
  • «Переправа» — Лила Нойгебауэр;
  • «При чем здесь любовь?» — Шекхар Капур;
  • «Пропавший король» — Стивен Фрирз;
  • «Решение уйти» — Пак Чхан Ук;
  • «Реймонд и Рей» — Родриго Гарсиа;
  • «Святилище» — Закари Уигон;
  • «Сын» — Флориан Зеллер;
  • «Треугольник печали» — Рубен Эстлунд;
  • «Фабельманы» — Стивен Спилберг;
  • «Чудо» — Себастьян Лелио;
  • «Шевалье» — Стивен Уилльямс;
  • «Сидни» — Реджиналд Хадлин.

47-й международный кинофестиваль в Торонто пройдет с 8 по 18 сентября.

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