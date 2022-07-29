«Империя света» и «Кит»: появилась программа 47-го кинофестиваля в Торонто

47-й международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) объявил программу этого года. Список кинолент-участниц появился на сайте фестиваля.
В этом году в Торонто представлены разнообразные и инклюзивные фильмы, включая работы таких режиссеров, как Сэм Мендес, Сара Полли, Ли Чжон Чжэ, Себастьян Лелио, Тайлер Перри, Даррен Аронофски, Стивен Спилберг и Райан Джонсон.
Мендес покажет романтический фильм «Империя света» с Оливией Колман и Колином Фертом в главных ролях, а Аронофски — драму «Кит» о 600-футовом мужчине, который пытается воссоединиться со своей дочерью, с Бренданом Фрейзером в главной роли.
Полли привезет на фестиваль картину «Женщины говорят», которая рассказывает о группе девушек из изолированной религиозной колонии меннонитов (секты христиан). Генеральный директор TIFF Кэмерон Бейли заметил, что в настоящее время на киноленты, которые участвуют в фестивалях, глубокое влияние оказали проблемы гендерной тематики.
«Мы видим гораздо больше фильмов, снятых женщинами, и больше историй, которые либо не были рассказаны, когда мужчины доминировали в мире кино, либо находились на заднем плане мужских историй. Когда вы берете женщин в кресло сценариста или за камеру в качестве режиссеров или главных героев, вы получаете разные истории, которые по-разному резонируют с аудиторией», — сказал он.
В программе фестиваля представлено 63 фильма, вот некоторые из них:
- «Аллилуйя» — Ричард Эйр;
- «Банши Инишира» — Мартин МакДона;
- «Величайший пивной забег» — Питер Фаррелли;
- «Вечная дочь» — Джоанна Хогг;
- «Движемся дальше» — Пол Вайц;
- «Добрый медбрат» — Тобиас Линдхольм;
- «Достать ножи-2» — Райан Джонсон;
- «Дочь узника» — Кэтрин Хардвик;
- «Дружки» — Николас Столлер;
- «Женщина-король» — Джина Принс-Байтвуд;
- «Женщины говорят» — Сара Полли;
- «Империя света» — Сэм Мендес;
- «Кит» — Даррен Аронофски;
- «Кэтрин по прозвищу Птичка» — Лена Данэм;
- «Меню» — Марк Майлод;
- «Мой полицейский» — Майкл Грандадж;
- «На западном фронте без перемен» — Эдвард Бергер;
- «Охота» — Ли Чжон Чжэ;
- «Переправа» — Лила Нойгебауэр;
- «При чем здесь любовь?» — Шекхар Капур;
- «Пропавший король» — Стивен Фрирз;
- «Решение уйти» — Пак Чхан Ук;
- «Реймонд и Рей» — Родриго Гарсиа;
- «Святилище» — Закари Уигон;
- «Сын» — Флориан Зеллер;
- «Треугольник печали» — Рубен Эстлунд;
- «Фабельманы» — Стивен Спилберг;
- «Чудо» — Себастьян Лелио;
- «Шевалье» — Стивен Уилльямс;
- «Сидни» — Реджиналд Хадлин.
47-й международный кинофестиваль в Торонто пройдет с 8 по 18 сентября.