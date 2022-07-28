Стивен Кинг стал самым издаваемым в России автором 2022 года

Американский писатель Стивен Кинг («Сияние», «Под куполом», «Кэрри») и стал самым издаваемым автором в России в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на рейтинг Российской книжной палаты.

Общий тираж книг Кинга превысил за шесть месяцев 1 млн экземпляров. В России выпустили 151 издание сочинения писателя — это значительно больше, чем у других авторов.

Вторую строчку в рейтинге занял Федор Достоевский («Преступление и наказание», «Идиот»). В стране вышли 82 издания его книг общим тиражом в 577 600 экземпляров. На третью позицию попала Агата Кристи с 71 изданием и тиражом в 454 тыс. книг.

Среди детских авторов чаще всего издавали сочинения Джоан Роулинг («Гарри Поттер», «Случайная вакансия»). В первом полугодии опубликовали 21 издание, общий тираж составил 752 тыс. экземпляров.

Также в России активно издавали работы другой британской писательницы — Холли Вебб (80 изданий, 556 тыс. книг). Наконец, в рейтинг попал и Корней Чуковский с 61 изданием общим тиражом в 489 тыс. экземпляров.