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Эстония перестанет выдавать россиянам временный вид на жительство для обучения

Виктория Шанина
Сегодня в 18:03

Власти Эстонии приостановят выдачу гражданам России и Беларуси виз и временных видов на жительство для обучения. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Кроме того, краткосрочное трудоустройство россиян и белорусов теперь возможно только при наличии у них действующей эстонской визы.

В пресс-службе пояснили, что ранее граждане России и Беларуси, получившие туристическую визу в какой‑либо другой стране Шенгенского соглашения, могли приехать в Эстонию и подать ходатайство о разрешении на краткосрочное трудоустройство. Такая практика теперь не работает.

«Эта поправка положит конец ситуации, когда для обхода действующих санкций ходатайствуют о краткосрочной шенгенской визе в другой стране ЕС, например с целью туризма, а затем приезжают в Эстонию и ходатайствуют о трудоустройстве», — заявила глава МИД Урмас Рейнсалу.

Он добавил, что ведомство также предложит Брюсселю прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России. Источник РИА «Новости» в постпредстве ЕС в Москве сообщил, что решение об отмене выдачи виз россиянам на уровне Евросоюза не принималось.

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