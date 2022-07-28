Цукерберг: в 2023 году рекомендованных постов в Instagram* будет в два раза больше

Марк Цукерберг в новом отчете для инвесторов заявил, что в лентах Facebook* и Instagram* будет в два раза больше рекомендованных постов. Хотя в конце июля активные пользователи инстаграма и блогеры запустили акцию против действующей политики соцсети.

«Одна из главных трансформаций в нашем бизнесе сейчас заключается в том, что ленты в соцсетях переходят из разряда тех, которые в основном определяются аккаунтами, на которые вы подписываетесь, в разряд тех, которые все в большей степени определяются искусственным интеллектом, рекомендующим контент, который может показаться вам интересным, даже если вы не следите за этими аккаунтами», — заявил Цукерберг.

По его словам, около 15% контента в ленте Facebook и «чуть больше» в Instagram — от людей, на которых пользователь не подписывался. Это количество возрастет в два раза к концу 2023 года.

Бизнесмен считает, что эти изменения должны «благотворно» повлиять на вовлеченность пользователей, а также качество контента, который появляется у них в ленте.

Что касается акции инфлюэнсеров против такой политики, они убеждены, что Instagram начал копировать TikTok. Соцсеть все больше отходит от оригинальной концепции в погоне за такой же популярностью, считают они и требуют «сделать инстаграм инстаграмом».

* Instagram и Facebook принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.