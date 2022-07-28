Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель завершит карьеру в конце сезона

Четырехкратный чемпион «Формулы-1», 35-летний автогонщик Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает Motorsport со ссылкой на заявление автомобильной марки Aston Martin, пилотом которой он является с 2021 года.

Феттель покинет «Формулу-1» после завершения сезона 2022 года. Свое решение он объяснил тем, что хочет больше времени проводить с семьей и уделять внимание воспитанию детей.

«Решение уйти в отставку было трудным для меня, и я потратил много времени на размышления об этом. <…> Но сегодня речь идет не о том, чтобы попрощаться. Скорее я говорю всем спасибо, включая болельщиков, без чьей страстной поддержки „Формулы-1“ не могло бы существовать», — сказал он.

Себастьян Феттель является одним из наиболее титулованных гонщиков «Формулы-1» за всю историю турнира. Он четыре раза становился чемпионом мира с командой «Ред Булл» — в 2010, 2011, 2012 и 2013 годах. За свою карьеру он также выиграл 53 Гран-при и 57 раз стартовал с поул-позиции.