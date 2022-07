Выход ремейка «Star Wars: Knights of the Old Republic» отложили на неопределенный срок

Разработку ремейка видеоигры «Star Wars: Knights of the Old Republic», основанной на вселенной «Звездных войн» Джорджа Лукаса приостановили на неопределенный срок. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на инсайдеров, которым запретили публично говорить о ситуации.

Выход игры на PlayStation 5 был запланирован на 2022 год. Разработчики уже опубликовали тизер и демоверсию.

За производство «Star Wars: Knights of the Old Republic» отвечает компания Aspyr Media. Как пишет Bloomberg, в этом месяце она внезапно уволила двух топ-менеджеров, которые отвечали за дизайн игры.

Отмечается, что проект приостановлен до тех пор, пока Aspyr Media не найдет новых сотрудников и не разработает новую стратегию развития. Компания заявила своим партнерам, что по самым реалистичным прогнозам релиз должен состояться в 2025 году.

«Knights of the Old Republic» должна была стать одной из первых современных игр для консолей по вселенной «Звездных войн», выпущенных не компанией Electronic Arts Inc., которая ранее обладала эксклюзивными лицензионными правами. С 2023 года игры смогут выпускать сторонние разработчики, такие как Aspyr, Ubisoft Entertainment и Quantic Dream.

Подробностей о ремейке пока нет. Можно посмотреть тизер.