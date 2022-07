Вышло ранее не опубликованное демо экс-вокалиста The Clash Джо Страммера

Музыкальный лейбл Dark Horse Records опубликовал ранее не издававшееся демо песни «The Road to Rock’n’Roll» группы Joe Strummer and the Mescaleros — этот коллектив экс-вокалист The Clash Джо Страммер собрал в 1999 году.

В записи демоверсии группа не участвовала — Страммер исполнил композицию сольно, аккомпанируя себе на акустической гитаре. В оригинале композиция появилась на дебютном альбоме The Mescaleros «Rock Art and the X-Ray Style» (1999).