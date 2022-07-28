Вышло ранее не опубликованное демо экс-вокалиста The Clash Джо Страммера

В записи демоверсии группа не участвовала — Страммер исполнил композицию сольно, аккомпанируя себе на акустической гитаре. В оригинале композиция появилась на дебютном альбоме The Mescaleros «Rock Art and the X-Ray Style» (1999).

Музыкальный лейбл Dark Horse Records опубликовал ранее не издававшееся демо песни «The Road to Rock’n’Roll» группы Joe Strummer and the Mescaleros — этот коллектив экс-вокалист The Clash Джо Страммер собрал в 1999 году.

Выход трека приурочен к переизданию указанной пластинки, а также двух других, которые проект оставил после себя, — это «Global a Go-Go» (2001) и «Streetcore», увидевшая свет в 2003-м, спустя год после смерти Страммера.

Также в состав релиза войдут 15 редких и не выпускавшихся официально треков группы. Переиздание, выпуск которого намечен на 16 сентября, получило имя «Joe Strummer 002: The Mescaleros Years». Первая часть с названием «001» была компиляцией из 32 песен, которые в разное время выпускал Страммер.