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Вышел трейлер документального фильма о Post Malone «Runaway»

Денис Ламехов
Сегодня в 11:30

Принадлежащий Amazon стриминговый сервис Freevee опубликовал трейлер документального фильма об американском рэпере Post Malone (настоящее имя — Остин Пост). Посмотреть его можно здесь.

В ролике — кадры выступлений музыканта в туре по США и Канаде в 2019 году, нарезка сцен с бэкстейджа и отрывки из интервью с Постом.

В одном из эпизодов он говорит: «Мне иногда кажется, что я не настоящий человек. Я ребенок со странностями, я люблю веселиться. Но здорово, что людям по-прежнему интересен процесс моих изменений, что будет дальше».

За производство ленты отвечает принадлежащая Vice студия Pulse, режиссером выступил Хектор Докдрилл, ранее снимавший клипы для Адель, Джорджи Смит, а также грайм-звезд Скепты и Dizzee Rascal. Выход картины намечен на 12 августа.

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