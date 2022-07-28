Вышел трейлер документального фильма о Post Malone «Runaway»

Принадлежащий Amazon стриминговый сервис Freevee опубликовал трейлер документального фильма об американском рэпере Post Malone (настоящее имя — Остин Пост). Посмотреть его можно здесь.

В ролике — кадры выступлений музыканта в туре по США и Канаде в 2019 году, нарезка сцен с бэкстейджа и отрывки из интервью с Постом.

В одном из эпизодов он говорит: «Мне иногда кажется, что я не настоящий человек. Я ребенок со странностями, я люблю веселиться. Но здорово, что людям по-прежнему интересен процесс моих изменений, что будет дальше».