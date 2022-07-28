перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Вышел трейлер документального фильма о Post Malone «Runaway» 11:30
Вышел новый трейлер документалки о Дэвиде Боуи «Moonage Daydream» 11:09
Charli XCX опубликовала новый трек «Hot Girl» 10:30
Депутаты предложили взимать с туристов по 100 рублей в сутки 10:18
СМИ: Минкульт предложил вынести создание советов по перформансам на общественное обсуждение 9:15
Mike Mozart/Flickr
«Коммерсант»: H&M выставил на продажу свой российский бизнес 8:39
Новый сезон «Рика и Морти» выйдет 4 сентября Вчера в 23:19
Чемпионский пояс Мухаммеда Али ушел с молотка за 6 млн долларов Вчера в 22:55
Концерт-презентацию нового альбома Доры перенесли за несколько часов до его начала Вчера в 22:29
Дэвид Харбор и Педро Паскаль сыграют главные роли в новой криминальной драме от HBO Вчера в 21:35
Новое дело против Кара-Мурзы, отмена тура Little Big по России и другие новости дня
Вчера в 21:20 дайджест
Netflix/YouTube
Вышел новый тизер-трейлер «Пиноккио» Гильермо дель Торо Вчера в 18:44
Bloomberg: действие GTA VI развернется в копии Майами, игра выйдет «минимум через два года» Вчера в 17:49
«Ведомости»: Volkswagen ищет покупателя на свой завод в Калуге Вчера в 17:32
Клишас допустил введение наказания за некомпетентность и непрофессионализм Вчера в 17:32
РБК: «Ленфильм» не смог перейти на российское кинооборудование из‑за его отсутствия Вчера в 17:10
Роспотребнадзор: в возврате коронавирусных ограничений на федеральном уровне нет необходимости Вчера в 16:25
adamthehooligan/Unsplash
Летную куртку астронавта NASA Базза Олдрина продали на аукционе за 2,7 млн долларов Вчера в 16:18
На оппозиционера Владимира Кара-Мурзу* завели еще одно уголовное дело Вчера в 16:05
Софи Эллис-Бекстор в черном латексе в новом клипе «Hypnotized» Вчера в 15:36

Charli XCX опубликовала новый трек «Hot Girl»

Денис Ламехов
Сегодня в 10:30

Британская поп-исполнительница Charli XCX опубликовала песню «Hot Girl». Послушать ее можно здесь.

Новый трек — заглавная тема из еще не вышедшего фильма-слешера нидерландского режиссера Халины Рейн «Bodies Bodies Bodies» (в переводе с английского «Тела, тела, тела»), сюжет которого традиционно строится вокруг изощренных убийств персонажей одним из героев — в данном случае в семейном поместье.

За продакшен песни отвечала сама Чарли, а также барабанщик британской инди-рок-группы The 1975 Джордж Дэниел.

Предыдущий релиз певицы — совместная с Tiësto композиция «Hot In It», вышедшая в июне. Последняя большая студийная запись Charli XCX «Crash» увидела свет 18 марта — в альбом вошли 12 треков, включая опубликованные ранее «Beg for You» и «Baby».

События недели на afisha.ru
джаз
Chess & Jazz 2022: Kito Jempere Orchestra, Anikv, Антоха MC, Pompeya
Опен-эйр с выдающейся позитивной программой
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
мюзикл
Шахматы
Зрелищный мюзикл от создателей «Иисус Христос – суперзвезда»
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить