Charli XCX опубликовала новый трек «Hot Girl»

Британская поп-исполнительница Charli XCX опубликовала песню «Hot Girl». Послушать ее можно здесь.

Новый трек — заглавная тема из еще не вышедшего фильма-слешера нидерландского режиссера Халины Рейн «Bodies Bodies Bodies» (в переводе с английского «Тела, тела, тела»), сюжет которого традиционно строится вокруг изощренных убийств персонажей одним из героев — в данном случае в семейном поместье.

За продакшен песни отвечала сама Чарли, а также барабанщик британской инди-рок-группы The 1975 Джордж Дэниел.