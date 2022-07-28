Charli XCX опубликовала новый трек «Hot Girl»

Британская поп-исполнительница Charli XCX опубликовала песню «Hot Girl». Послушать ее можно здесь.
Новый трек — заглавная тема из еще не вышедшего фильма-слешера нидерландского режиссера Халины Рейн «Bodies Bodies Bodies» (в переводе с английского «Тела, тела, тела»), сюжет которого традиционно строится вокруг изощренных убийств персонажей одним из героев — в данном случае в семейном поместье.
За продакшен песни отвечала сама Чарли, а также барабанщик британской инди-рок-группы The 1975 Джордж Дэниел.
Предыдущий релиз певицы — совместная с Tiësto композиция «Hot In It», вышедшая в июне. Последняя большая студийная запись Charli XCX «Crash» увидела свет 18 марта — в альбом вошли 12 треков, включая опубликованные ранее «Beg for You» и «Baby».