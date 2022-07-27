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Концерт-презентацию нового альбома Доры перенесли за несколько часов до его начала

Виктория Шанина
Сегодня в 22:29

Концерт-презентация нового альбома певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова) перенесен на неопределенный срок. Об этом она сама сообщила в своих инстаграм-сторис*.

Выступление должно было состояться сегодня, 27 июля, на дизайн-заводе «Флакон». За несколько часов до его начала онлайн-площадки внезапно перестали продавать билеты на мероприятие, а Дора сообщила, что концерт переносится по независящим от нее и организаторов причинам.

Других объяснений произошедшего певица не привела. Она заявила, что все приобретенные билеты на концерт остаются действительными, новая дата будет известна позже.

Дарья Шиханова не впервые сталкивается с отменой концерта. Ее выступление также было запрещено в июне на фестивале «Отличный fest» в Петербурге. Это же ограничение коснулось групп «Кис-кис», Anacondaz и певицы Алены Швец.

Имя Доры указано в так называемом «списке запрещенных артистов», который имеется у музыкальных промоутеров. В нем числятся российские музыканты, чьи выступления якобы признаны властями нежелательными.

*Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

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