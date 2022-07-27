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Клишас допустил введение наказания за некомпетентность и непрофессионализм

Денис Ламехов
Сегодня в 17:32

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас допустил введение наказания за некомпетентность и непрофессионализм, «которые ведут к тяжелым последствиям для экономики и для граждан». Его слова передает ТАСС.

Клишас добавил: «Вернуть статью о вредительстве в том виде, как она была сформулирована еще в советском Уголовном кодексе, наверное, нельзя, потому что все равно будет конкуренция норм и конкуренция составов. Но мотивация [предложения о возвращении в УК нормы о вредительстве] понятна. Мы, конечно, поработаем с этим вопросом».

Он напомнил, что с предложением вернуть в Уголовный кодекс статью о вредительстве ранее в июле выступил руководитель постоянной комиссии Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

Кабанов отправил соответствующее письмо в Совет Федерации. «Я сказал, что логика в этом письме присутствует. И это предстоит специально обсудить как с юристами, так и с правозащитниками. Мне кажется актуальной постановка вопроса, не сам факт возвращения статьи о вредительстве, что в общем-то тоже нельзя исключить», — заявил Клишас.

В советской статье 69 «Вредительство» в наиболее поздней редакции Уголовного кодекса указывалось:

Действие или бездействие, направленное к подрыву промышленности, транспорта, сельского хозяйства, денежной системы, торговли или иных отраслей народного хозяйства, а равно деятельности государственных органов или общественных организаций с целью ослабления Советского государства, если это деяние совершено путем использования государственных или общественных предприятий, учреждений, организаций либо путем противодействия их нормальной работе, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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