Роланд Эммерих снимет сериал о гладиаторах Древнего Рима для Peacock

Американский режиссер Роланд Эммерих, известный по фильмам-катастрофам «День независимости» и «Послезавтра», поставит сериал «Those About to Die» («Те, кому предстоит умереть») для стрим-сервиса Peacock. Об этом сообщил TV Line.

Проект расскажет о жизни гладиаторов в Древнем Риме. Сериал будет основан на одноименной исторической книге Дэниела Мэнникса. Сценарий шоу разработает Роберт Родат («Спасти рядового Райана», «Патриот»).

«Сериал представляет ансамбль разнообразных персонажей из многих слоев римского общества, где спорт, политика и бизнес переплетаются и сталкиваются», — рассказали о проекте в Peacock.

По словам представителя NBCUniversal Лизы Кац, сериал покажет Древний Рим совершенно по-новому. В нем можно будет увидеть не только гладиаторские сражения и гонки на колесницах, но и дворцовые интриги и преступный мир.

«Могущественная Римская империя всегда восхищала меня, особенно ее невероятные игры, которыми развлекали массы в монументальном Колизее. По сути, это спортивная эпопея, возглавляемая сильными и разными персонажами, которые исследуют пути к славе, впадают в немилость и испытывают потребность принадлежать к чем‑то большему, чем они сами», — заявил Эммерих.

Для Роланда Эммериха «Those About to Die» станет первым сериалом в карьере. Когда проект выйдет на Peacock, пока неизвестно. Даты начала съемок также не раскрываются.