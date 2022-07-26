В сети появился трейлер ремейка фильма «Их собственная лига». Новый сериал выйдет на Prime Video

В сети появился трейлер сериала «Их собственная лига» — ремейка одноименного фильма с Томом Хэнксом, Джиной Дэвис и Мадонной, который сняла режиссер Пенни Маршалл в 1992 году. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Prime Video.

Он представляет новых героинь, по сюжету создающих национальную женскую профессиональную бейсбольную лигу. Их роли в сериале исполнили Эбби Джейкобсон, Шанте Адамс, Д’Арси Карден, Гбемисола Икумело и Роберта Колиндрес.