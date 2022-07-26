перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
barskefranck/Pixabay
Роланд Эммерих снимет сериал о гладиаторах Древнего Рима для Peacock 0:38
В сети появился трейлер ремейка фильма «Их собственная лига». Новый сериал выйдет на Prime Video Вчера в 23:56
Эстония запретила группе «Руки вверх» выступать в стране в течение пяти лет Вчера в 23:21
МВФ второй раз за год ухудшил прогноз роста мирового ВВП Вчера в 22:43
Кейт Уинслет снимется в мини-сериале «Дворец». Его выпустит HBO Вчера в 22:18
Mikhail Vasilyev/Unsplash
В Польше признали кошек чужеродным захватническим видом Вчера в 21:55
Вышел трейлер комедии «Время для себя» с Кевином Хартом и Марком Уолбергом Вчера в 21:22
Свердловское управление ФСИН предложило заменить мебель IKEA своей продукцией Вчера в 20:57
Netflix анонсировал продолжение «Серого человека» с Райаном Гослингом в главной роли Вчера в 20:56
HBO выпустил AR-приложение по мотивам «Дома дракона». В нем можно воспитать дракона Вчера в 20:40
Россия уйдет с МКС, Pulp воссоединятся и другие новости дня
Вчера в 20:31 дайджест
В будущем парке «Яуза» появятся зона отдыха и площадка для йоги Вчера в 19:59
Из соцсетей Данилы Ткаченко
Художника Данилу Ткаченко арестовали заочно из‑за несостоявшейся акции 9 мая Вчера в 19:44
В Австралии регбисты выступили против спортивной формы с ЛГБТ-символикой Вчера в 19:08
На Даниловском рынке пройдет концертная версия театральной постановки «Копы в огне» Вчера в 18:57
МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья, а для транзитных автомобилистов — платным Вчера в 18:35
The Kinks вновь допустили реюнион — на этот раз к юбилею «You Really Got Me» Вчера в 18:26
Bettmann/Getty Images
В Москве открылся музей-квартира балерины Майи Плисецкой Вчера в 18:08
Собчак: ведущего «Модного приговора» Васильева проверяют на дискредитацию Российской армии Вчера в 18:07
«Магнит» вслед за X5 запускает фудшеринг-проект, предназначенный для передачи продуктов нуждающимся Вчера в 17:46

В сети появился трейлер ремейка фильма «Их собственная лига». Новый сериал выйдет на Prime Video

Юлия Онодэра
Вчера в 23:56

В сети появился трейлер сериала «Их собственная лига» — ремейка одноименного фильма с Томом Хэнксом, Джиной Дэвис и Мадонной, который сняла режиссер Пенни Маршалл в 1992 году. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Prime Video.

Он представляет новых героинь, по сюжету создающих национальную женскую профессиональную бейсбольную лигу. Их роли в сериале исполнили Эбби Джейкобсон, Шанте Адамс, Д’Арси Карден, Гбемисола Икумело и Роберта Колиндрес.

Наставника юных спортсменов в ремейке сыграл Ник Офферман. Судя по трейлеру, новая версия «Их собственной лиги» расскажет историю через призму вопросов расового неравенства и непринятия различной сексуальной идентичности.

«Их собственная лига» выйдет на стриминговой платформе Prime Video 12 августа. Все восемь эпизодов опубликуют одновременно. Создателями и исполнительными продюсерами сериала выступают Уилл Грэм и Эбби Джейкобсон.

События недели на afisha.ru
джаз
Chess & Jazz 2022: Kito Jempere Orchestra, Anikv, Антоха MC, Pompeya
Опен-эйр с выдающейся позитивной программой
классика
Симфонические сюиты из балетов Чайковского
опера
Евгений Онегин
Опера Чайковского по мотивам произведения Пушкина в режиссуре Станиславского
мюзикл
Шахматы
Зрелищный мюзикл от создателей «Иисус Христос – суперзвезда»
мультфильм
Пес-самурай и город кошек
Собака мечтает стать самураем в мультфильме от режиссера «Короля льва»
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить