Эстония запретила группе «Руки вверх» выступать в стране в течение пяти лет

Власти Эстонии запретили российской музыкальной группе «Руки вверх» выступать на территории страны в течение пяти лет. Об этом сообщила газета Postimees со ссылкой на эстонский МИД.

Такое решение, по словам главы ведомства Урмаса Рейнсалу, было принято на фоне специальной военной операции на Украине. Рейнсалу заявил, что развлекательные и туристические поездки в Эстонию россиян в этом контексте недопустимы.

Министр иностранных дел Эстонии назвал запрет «единственно правильным» решением и напомнил, что некоторые российские артисты выступают на территориях, ранее контролируемых Украиной.

Музыканты «Руки вверх» не поняли, чем был вызван запрет на гастроли. «Что им плохого группа „Руки вверх“ сделала? Мы пели свои песни, не меняли даже репертуар», — сказал концертный директор коллектива Роберт Погосян.

Он отметил, что последний раз группа проводила концерт в Эстонии в 2018 году. По словам Погосяна, на выступление пришли около восьми тысяч человек, все билеты были выкуплены.

Ранее Эстония ввела аналогичные пятилетние запреты на выступления на своей территории в отношении других российских артистов. Среди музыкантов, которых это коснулось, оказались Филипп Киркоров и Полина Гагарина.