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Кейт Уинслет снимется в мини-сериале «Дворец». Его выпустит HBO

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:18

Британская актриса Кейт Уинслет снимется в мини-сериале под названием «The Palace» («Дворец»), который выступит американский телеканал HBO. Об этом сообщил Deadline.

Лауреатка «Оскара» сыграет главную роль в проекте, а также выступит его исполнительным продюсером. Сериал расскажет об одном годе за стенами дворца в стране с авторитарным режимом, который начинает распадаться.

Создателями «Дворца» выступят продюсеры Уилл Трэйси и Фрэнк Рич, работавшие над «Наследниками», и режиссер Стивен Фрирс («Филомена», «Королева», «Опасные связи»). Трэйси станет шоураннером сериала.

Над проектом будет работать команда сценаристов, в которую войдут Сет Рейсс («Поздней ночью с Сетом Майерсом»), Джули Вейнер («События прошедшей недели с Джоном Оливером»), Джен Спира («Вечернее шоу со Стивеном Колбертом»), Сара ДеЛаппе («Тела, тела, тела») и автор The New Yorker Гэри Штейнгарт.

«Дворец» станет уже четвертым телесериалом HBO с участием Уинслет. Ранее она снялась в «Мейр из Исттауна» и «Милдред Пирс». В данный момент HBO разрабатывает также мини-сериал «Доверие» по роману Эрнана Диаса.

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