В Польше признали кошек чужеродным захватническим видом

Польский институт изучения природы классифицировал кошек как «чужеродный инвазионный вид». Об этом сообщает Associated Press.

Под инвазионными видами понимаются такие, распространение которых угрожает биологическому разнообразию. Домашних кошек, или Felis catus, если говорить в биологических терминах, отнесли к ним из‑за ущерба, который четвероногие наносят птицам и другим диким животным.

По словам биолога из Польской академии наук Войцеха Соларжа, в научном мире формируется консенсус о вредном воздействии кошек на биоразнообразие, учитывая количество птиц и млекопитающих, на которых они охотятся и убивают. Кошки на 100% соответствуют критериям чужеродных инвазионных видов, утверждает он.

«Домашняя кошка Felis catus была приручена, вероятно, около 10 000 лет назад в колыбели великих цивилизаций древнего Ближнего Востока, простиравшихся от долины Нила до южной Месопотамии. Поэтому с чисто научной точки зрения в Европе, а значит и в Польше, ее следует считать чужеродным видом», — говорится в блоге Польского института изучения природы.

Тем не менее там уточняется, что кошки не представляют угрозы для Польши, а потому на них не будут распространяться меры по ликвидации, изоляции и контролю популяции. Институт лишь попросил владельцев четвероногих ограничивать время, которое их питомцы проводят на открытом воздухе в период размножения птиц.

В реестр чужеродных инвазионных видов Польского института уже внесены 1786 других видов животных. Но лишь включение туда кошки вызвало бурную реакцию общественности и широкую критику.

Во время передачи на польском ТВ ветеринар Дорота Суминьская, автор книги «Счастливая кошка», поставила под сомнение вывод об опасности, которую четвероногие представляют для дикой природы. Она указала, что на биоразнообразие негативнее влияет загрязнение окружающей среды и фасады городских зданий, которые убивают птиц в полете. В связи с этим ветеринар поинтересовалась, не входит ли человек в список чужеродных инвазионных видов.