Свердловское управление ФСИН предложило заменить мебель IKEA своей продукцией

Мебель, созданная осужденными в российских исправительных колониях, может занять место IKEA. Об этом сообщил начальник отдела трудовой адаптации осужденных ГУФСИН России по Свердловской области Иван Шарков, пишет «Областная газета».

Своим мнением полковник внутренней службы поделился на выставке продукции Генерального управления ФСИН, которая прошла в конце июля в Екатеринбурге. На ней 30 колоний из семи областей представили товары собственного производства.

«Если сравнивать мебель, у нас и качество лучше, и цены ниже. Мы не коммерсанты. Главная задача функционирования производств в колониях — это трудоустройство осужденных, чтобы они получали нормальную заработную плату. Именно зарплата составляет основную долю в себестоимости продукции», — пояснил Шарков.

С ним согласен начальник ГУФСИН России по Свердловской области Александр Федоров. «Мы производим большое количество товаров народного потребления. При этом показатель цена/качество у них выше, чем у зарубежных аналогов. Не сомневаюсь, что по целому ряду сегментов наши учреждения вполне могут заменить иностранные компании — особенно с учетом того, что товарооборот и количество занятых на производстве людей год из года растут», — цитирует его слова «Областная газета».

На выставке кроме мебели были представлены беседки, мангалы, сувениры, швейная продукция, иконы и элементы декора.