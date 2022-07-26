Художника Данилу Ткаченко арестовали заочно из‑за несостоявшейся акции 9 мая

Тверской районный суд Москвы постановил заочно арестовать художника Данилу Ткаченко на два месяца из‑за несостоявшейся акции, которую тот планировал ко Дню Победы. Об этом сообщил «ОВД-инфо»* со ссылкой на адвоката Юлию Кузнецову.

Ткаченко задумывал пацифистскую акцию в центре Москвы. Он разместил в квартире на Тверской улице 140 шашек с желтым и синим дымом и собирался дистанционно зажечь их во время парада Победы.

Акцию предотвратили сотрудники ФСБ, а против художника возбудили уголовное дело по статье о покушении на хулиганство, совершенное группой лиц. Задержать Ткаченко не удалось, так как он уехал из России еще до 9 мая.

10 мая полиция задержала друга Ткаченко — музыканта Григория Мумрикова. Он стал подозреваемым по делу и оказался в СИЗО. Мумриков отрицает свою причастность к акции. Ткаченко также заявляет, что он работал над ней в одиночку.

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