В будущем парке «Яуза» появятся зона отдыха и площадка для йоги

В будущем парке «Яуза» на месте бывшего заболоченного участка появится экоплощадь размером 450 квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Согласно плану проекта, от экоплощади с перголой (навесом) и подвесными качелями протянутся дорожки к тропинкам парка.

«Зона отдыха площадью более 350 квадратных метров разместится на пересечении Енисейской и Осташковской улиц. Это будет деревянный настил необычной формы с тремя перголами, гамаками, лавочками и арт-объектами», — рассказал Бирюков.

Кроме того, в парке появится площадка для йоги площадью более 200 квадратных метров. Она будет выполнена в форме шестигранника.