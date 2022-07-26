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В будущем парке «Яуза» появятся зона отдыха и площадка для йоги

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:59

В будущем парке «Яуза» на месте бывшего заболоченного участка появится экоплощадь размером 450 квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Согласно плану проекта, от экоплощади с перголой (навесом) и подвесными качелями протянутся дорожки к тропинкам парка.

«Зона отдыха площадью более 350 квадратных метров разместится на пересечении Енисейской и Осташковской улиц. Это будет деревянный настил необычной формы с тремя перголами, гамаками, лавочками и арт-объектами», — рассказал Бирюков.

Кроме того, в парке появится площадка для йоги площадью более 200 квадратных метров. Она будет выполнена в форме шестигранника.

© mos.ru
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© mos.ru
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© mos.ru
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Будущий парк «Яуза» займет более 350 гектаров. По словам Бирюкова, работы по обустройству пространств завершат до конца сентября этого года.

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