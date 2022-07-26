На Даниловском рынке пройдет концертная версия театральной постановки «Копы в огне»

30 июля на веранде Даниловского рынка состоится концертная версия хип-хоперы «Копы в огне». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

До и после выступления гостей будет ждать live-сет от DZA и DJ-сеты от Kotzi Brown и Archanga. Начало мероприятия запланировано на 17.00, вход свободный.

«Копы в огне» — это спектакль-детектив Юрия Квятковского о борьбе доблестных копов с опаснейшей бандой. Впервые спектакль появился на сцене в 2009 году. Мюзикл стал хитом и еще несколько лет гремел на отечественных и зарубежных площадках — Пикнике «Афиши» и Ламбада-маркете. В 2020 случился камбэк, и постановка стала главной премьерой театрального сезона.

«Копы» являются первой в России хип-хоперой, вдохновленной классическими полицейскими детективами категории Б и уличной культурой.