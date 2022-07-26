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Покупатели Wildberries получили пластиковые бутылки вместо секс-игрушек

Виктория Шанина
Сегодня в 17:22

Клиенты российского маркетплейса Wildberries пожаловались, что вместо заказанных в магазине под названием IntimShop секс-игрушек получили пластиковые бутылки. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Покупатели начали писать гневые комментарии в отзывах к товару. В их числе: «Испортили мне вечер, Сволочи вы! Прислали бутылку и радуетесь», а также «На бутылке еще сидеть не доводилось».

Представители Wildberries порекомендовали покупателям проверять товар при сотруднике пункта выдачи заказов, заблокировали все товары IntimShop на платформе и пообещали вернуть деньги.

«С эротофобом разобрались: его ненастоящие секс-товары заблокированы, и теперь он больше не будет лишать наших покупателей удовольствия от покупок. Денежные средства будут возвращены покупателям — для этого им необходимо через личный кабинет создать заявку на возврат», — заявили в пресс-службе компании.

Владельцем магазина оказался Личин Идрисов. Выяснилось, что он специально продавал фейковые секс-игрушки до 1000 рублей, чтобы избежать более строгого наказания, пишет «Секрет фирмы». Штраф за мелкое хищение до 1000 рублей, согласно КоАП, составляет до пяти размеров стоимости хищения.

Позже также стало известно, что IntimShop — это название, украденное у другой, более известной сети. Представители оригинального магазина рассказали, что не причастны к продаже пластиковых бутылок под видом игрушек. По их словам, Идрисов создал на Wildberries магазин с таким же названием и он не имеет отношения к IntimShop.

«Магазин, о котором идет речь, называется Pro_lntim, и именно им владеет ИП Идрисов Л. М. IntimShop — это бренд, который создал владелец этого магазина, потому что он повторяет название нашего бренда и хорошо находится поисковиками, что неудивительно, потому что мы крупная компания, которая уже 22 года на рынке, и за это время немало средств было вложено в поисковое продвижение. Мы не знаем, это глупая ошибка или заказ от конкурентов», — сказали в IntimShop.

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