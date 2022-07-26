Объявлена программа 79-го Венецианского кинофестиваля

На сайте Венецианского кинофестиваля появилась появилась программа биеннале этого года. В основной конкурс вошли 23 работы, включая черную комедию Ноя Баумбаха «Белый шум», в которой снялись Адам Драйвер, Грета Гервиг и Джоди Тернер-Смит. Она поборется за «Золотого льва» с такими картинами как «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино, «Китом» Даррена Аронофски и «Бардо» Алехандро Иньярриту.
Вот полный список фильмов из основного конкурса:
- «Белый шум» — Ноа Баумбак (фильм открытия)
- «Повелитель муравьев» — Джанни Амелио
- «Кит» — Даррен Аронофски
- «L’immensita» — Эмануэле Криалезе
- «Сент-Омер» — Элис Диоп
- «Блондинка» — Эндрю Доминик
- «Тар» — Тодд Филд
- «Личная жизнь» — Кодзи Фукада
- «Бардо» — Алехандро Иньярриту
- «Афина» — Ромен Гаврас
- «Целиком и полностью» — Лука Гуаданьино
- «Вечная дочь» — Джоанна Хогг
- «За стеной» — Вахид Джалильванд
- «Банши Инишира» — Мартин МакДона
- «Аргентина, 1985» — Сантьяго Митре
- «Кьяра» — Сузанна Никкьярелли
- «Моника» — Андреа Паллаоро
- «Без медведей» — Джафар Панахи
- «Вся красота и кровопролитие» — Лаура Пойтрас
- «Пара» — Фредерик Вайсман
- «Сын» — Флориан Зеллер
- «Вне связи» — Рошди Зем
- «Дети других людей» — Ребекка Злотовски
В программу «Горизонты» попали 18 работ:
- «Принцесса» — Роберто Де Паолис
- «Жертва» — Михал Блашко
- «On the Fringe» — Хуан Диего Ботто
- «Trenque Lauquen» — Лаура Читарелла
- «Vera» — Тицца Кови, Райнер Фриммель
- «Innocence» — Гай Давиди
- «Blanquita» — Фернандо Гуццони
- «For My Country» — Рашид Хами
- «A Man» — Кэй Исикава
- «Bread and Salt» — Дамиан Кокур
- «Luxembourg, Luxembourg» — Антонио Лукич
- «Ti Mangio il Cuore» — Пиппо Маццапеза
- «To The North» — Михай Минкан
- «Autobiography» — Макбул Мубарак
- «The Sitting Duck» — Жан-Поль Саломе
- «World War III» — Хуман Сейеди
- «The Happiest Man In The World» — Теона Стругар Митевска
- «The Bride» — Сержиу Трефо
На Венецианском кинофестивале также покажут 12 картин в секции «Горизонты Short» для короткометражек и 9 фильмов в категории «Новые горизонты». В последнюю вошел фильм совместного производства России и Казахстана «Голиаф» казахстанского режиссера и сценариста Адильхана Ержанова.
Вне конкурса будут представлены 9 документальных работ и 10 художественных. Среди них сериал «Ковбой из Копенгагена» Николаса Виндинга Рефна, новый сезон «Королевства» Ларса фон Триера, вестерн «Умереть за доллар» Уолтера Хилла, триллеры «Не волнуйся, солнышко» Оливии Уайлд и «Мастер-садовник» Пола Шрейдера.
79-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября.