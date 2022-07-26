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Объявлена программа 79-го Венецианского кинофестиваля

Семён Гудошников
Сегодня в 15:47

На сайте Венецианского кинофестиваля появилась появилась программа биеннале этого года. В основной конкурс вошли 23 работы, включая черную комедию Ноя Баумбаха «Белый шум», в которой снялись Адам Драйвер, Грета Гервиг и Джоди Тернер-Смит. Она поборется за «Золотого льва» с такими картинами как «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино, «Китом» Даррена Аронофски и «Бардо» Алехандро Иньярриту.

Вот полный список фильмов из основного конкурса:


  • «Белый шум» — Ноа Баумбак (фильм открытия)
  • «Повелитель муравьев» — Джанни Амелио
  • «Кит» — Даррен Аронофски
  • «L’immensita» — Эмануэле Криалезе
  • «Сент-Омер» — Элис Диоп
  • «Блондинка» — Эндрю Доминик
  • «Тар» — Тодд Филд
  • «Личная жизнь» — Кодзи Фукада
  • «Бардо» — Алехандро Иньярриту
  • «Афина» — Ромен Гаврас
  • «Целиком и полностью» — Лука Гуаданьино
  • «Вечная дочь» — Джоанна Хогг
  • «За стеной» — Вахид Джалильванд
  • «Банши Инишира» — Мартин МакДона
  • «Аргентина, 1985» — Сантьяго Митре
  • «Кьяра» — Сузанна Никкьярелли
  • «Моника» — Андреа Паллаоро
  • «Без медведей» — Джафар Панахи
  • «Вся красота и кровопролитие» — Лаура Пойтрас
  • «Пара» — Фредерик Вайсман
  • «Сын» — Флориан Зеллер
  • «Вне связи» — Рошди Зем
  • «Дети других людей» — Ребекка Злотовски

В программу «Горизонты» попали 18 работ:


  • «Принцесса» — Роберто Де Паолис
  • «Жертва» — Михал Блашко
  • «On the Fringe» — Хуан Диего Ботто
  • «Trenque Lauquen» — Лаура Читарелла
  • «Vera» — Тицца Кови, Райнер Фриммель
  • «Innocence» — Гай Давиди
  • «Blanquita» — Фернандо Гуццони
  • «For My Country» — Рашид Хами
  • «A Man» — Кэй Исикава
  • «Bread and Salt» — Дамиан Кокур
  • «Luxembourg, Luxembourg» — Антонио Лукич
  • «Ti Mangio il Cuore» — Пиппо Маццапеза
  • «To The North» — Михай Минкан
  • «Autobiography» — Макбул Мубарак
  • «The Sitting Duck» — Жан-Поль Саломе
  • «World War III» — Хуман Сейеди
  • «The Happiest Man In The World» — Теона Стругар Митевска
  • «The Bride» — Сержиу Трефо

На Венецианском кинофестивале также покажут 12 картин в секции «Горизонты Short» для короткометражек и 9 фильмов в категории «Новые горизонты». В последнюю вошел фильм совместного производства России и Казахстана «Голиаф» казахстанского режиссера и сценариста Адильхана Ержанова.

Вне конкурса будут представлены 9 документальных работ и 10 художественных. Среди них сериал «Ковбой из Копенгагена» Николаса Виндинга Рефна, новый сезон «Королевства» Ларса фон Триера, вестерн «Умереть за доллар» Уолтера Хилла, триллеры «Не волнуйся, солнышко» Оливии Уайлд и «Мастер-садовник» Пола Шрейдера.

79-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября.

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