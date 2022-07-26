Объявлена программа 79-го Венецианского кинофестиваля

На сайте Венецианского кинофестиваля появилась появилась программа биеннале этого года. В основной конкурс вошли 23 работы, включая черную комедию Ноя Баумбаха «Белый шум», в которой снялись Адам Драйвер, Грета Гервиг и Джоди Тернер-Смит. Она поборется за «Золотого льва» с такими картинами как «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино, «Китом» Даррена Аронофски и «Бардо» Алехандро Иньярриту.

Вот полный список фильмов из основного конкурса:

«Белый шум» — Ноа Баумбак (фильм открытия)

«Повелитель муравьев» — Джанни Амелио

«Кит» — Даррен Аронофски

«L’immensita» — Эмануэле Криалезе

«Сент-Омер» — Элис Диоп

«Блондинка» — Эндрю Доминик

«Тар» — Тодд Филд

«Личная жизнь» — Кодзи Фукада

«Бардо» — Алехандро Иньярриту

«Афина» — Ромен Гаврас

«Целиком и полностью» — Лука Гуаданьино

«Вечная дочь» — Джоанна Хогг

«За стеной» — Вахид Джалильванд

«Банши Инишира» — Мартин МакДона

«Аргентина, 1985» — Сантьяго Митре

«Кьяра» — Сузанна Никкьярелли

«Моника» — Андреа Паллаоро

«Без медведей» — Джафар Панахи

«Вся красота и кровопролитие» — Лаура Пойтрас

«Пара» — Фредерик Вайсман

«Сын» — Флориан Зеллер

«Вне связи» — Рошди Зем

«Дети других людей» — Ребекка Злотовски

В программу «Горизонты» попали 18 работ:

«Принцесса» — Роберто Де Паолис

«Жертва» — Михал Блашко

«On the Fringe» — Хуан Диего Ботто

«Trenque Lauquen» — Лаура Читарелла

«Vera» — Тицца Кови, Райнер Фриммель

«Innocence» — Гай Давиди

«Blanquita» — Фернандо Гуццони

«For My Country» — Рашид Хами

«A Man» — Кэй Исикава

«Bread and Salt» — Дамиан Кокур

«Luxembourg, Luxembourg» — Антонио Лукич

«Ti Mangio il Cuore» — Пиппо Маццапеза

«To The North» — Михай Минкан

«Autobiography» — Макбул Мубарак

«The Sitting Duck» — Жан-Поль Саломе

«World War III» — Хуман Сейеди

«The Happiest Man In The World» — Теона Стругар Митевска

«The Bride» — Сержиу Трефо

На Венецианском кинофестивале также покажут 12 картин в секции «Горизонты Short» для короткометражек и 9 фильмов в категории «Новые горизонты». В последнюю вошел фильм совместного производства России и Казахстана «Голиаф» казахстанского режиссера и сценариста Адильхана Ержанова.

Вне конкурса будут представлены 9 документальных работ и 10 художественных. Среди них сериал «Ковбой из Копенгагена» Николаса Виндинга Рефна, новый сезон «Королевства» Ларса фон Триера, вестерн «Умереть за доллар» Уолтера Хилла, триллеры «Не волнуйся, солнышко» Оливии Уайлд и «Мастер-садовник» Пола Шрейдера.

79-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября.