Минэкономики займется разработкой регулирования NFT

Минэкономразвития предложило внести поправки в нормативно-правовые акты для регулирования невзаимозаменяемых токенов (NFT). Об этом сообщает «Коммерсант».

Конкретно ведомство предложило до 2024 года внести поправки в Гражданский кодекс России, закон «О цифровых финансовых активах» и в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды».

В презентации министерства сказано, что сейчас закон не проясняет возможность выпуска NFT, их регулирование, обращение, защиту покупателей токенов и их соотношение с интеллектуальными правами.

Представители «ВКонтакте», который с мая разрабатывает маркетплейс для NFT-токенов, заявили, что правовая неопределенность не способствует развитию проектов в этой сфере.

При этом замдиректора департамента финансовых технологий Центробанка Екатерина Вихарева отметила, что предложение могут не поддержать другие регуляторы, и напомнила, что вопрос находится в компетенции Минфина и ЦБ.

В настоящее время оборот NFT регулирует закон о краудфандинге, который предусматривает выпуск на инвестплатформах утилитарных цифровых прав, в том числе на результаты интеллектуальной деятельности и их использование.