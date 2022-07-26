Россия решила выйти из проекта МКС после 2024 года

Россия приняла решение о выходе из проекта МКС после 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Безусловно, мы выполним все свои обязательства перед нашими партнерами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты. Я думаю, что к этому времени мы начнем формировать российскую орбитальную станцию», — рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов.

По его словам, основным приоритетом страны в пилотируемой космонавтике будет создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС). «Будем продолжать в соответствии с намеченными утвержденными планами пилотируемую программу», — добавил он.

Борисов также подчеркнул, что приоритет Роскосмоса будет направлен на обеспечение российской экономики необходимыми космическими услугами: навигацией, связью, передачей данных, метео-, геодезической информацией и другим. «Это наиболее востребованные сегодня услуги, без которых нельзя представить современную жизнь», — отметил он.