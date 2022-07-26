Сериал «Во все тяжкие» может пропасть из библиотеки Netflix

Netflix может удалить криминальную драму «Во все тяжкие» из своего каталога в 2025 году. Об этом пишет The Wrap со ссылкой на внутренние документы стриминговой платформы.

10 февраля 2023 года истекает лицензия Netflix на показ сериала, полученная от киностудии Sony Television, владеющей всеми правами. Если стороны не достигнут соглашения о продлении лицензии, фанатам придется искать другие сервисы для просмотра «Во все тяжкие».

Сейчас на Netflix доступны все пять сезонов популярного телешоу Винса Гиллигана. Кроме того, на стриминговой платформе можно посмотреть эксклюзивный сиквел «El Camino» и многосерийный приквел «Лучше звоните Солу», посвященный Бобу Оденкерку.

Изначально сериал «Во все тяжкие» выходил в эфире телеканала AMC c 2008 по 2013 год. Он рассказывает историю школьного учителя химии Уолтера Уайта, у которого диагностировали неоперабельный рак легких. Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи.

Шоу было удостоено множества наград, среди которых 16 прайм-таймовых премий «Эмми» и два «Золотых глобуса».