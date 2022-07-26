Disney+ снимет новую экранизацию романа про драконов «Эрагон» Кристофера Паолини

Стриминговая платформа Disney+ выпустит многосерийную адаптацию серии романов «Наследие» Кристофера Паолини про драконов. Об этом пишет Variety со ссылкой на инсайдеров.

Книга под названием «Эрагон» (наиболее известная из серии благодаря одноименному фильму 2006 года) положит начало истории. Помимо нее сериал расскажет о событиях из еще трех книг цикла «Наследие»: «Эрагон. Возвращение», «Эрагон. Брисингр» и «Эрагон. Наследие».

Источники Variety говорят, что Паолини будет соавтором сценария и поучаствует в разработке. Сейчас работа над картиной находится на ранних стадиях.

Цикл романов «Наследие» Кристофера Паолини рассказывает историю 17-летнего деревенского парня по имени Эрагон, который обнаруживает яйцо дракона. Когда животное вылупляется, мальчик называет его Сапфирой, начинает за ним ухаживать и воспитывать.

Эрагону предстоит не только вырастить Сапфиру, но и принять участие в великой войне, в поисках эльфийского города Эллесмеры, сразиться со множеством колдунов и чудовищ, а также спуститься в королевство гномов, чтобы стать первым Свободным воином.