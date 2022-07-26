Baza и Shot: Данилу Поперечного проверяет полиция из‑за негативных постов о спецоперации

Полиция начала проверку против комика Данилы Поперечного на предмет дискредитации российской армии в его постах в соцсетях. Об этом сообщают телеграм-каналы Baza и Shot.

По данным каналов, заявление на комика поступило в ОВД Ярославского района Москвы. Подал его некий Максим Васильев.

По словам Васильева, Поперечный «плохо относится к спецоперации» и публикует в Instagram* «опасные посты». Он также отметил, что комик неоднократно высказывался негативно по поводу спецоперации.

* Instagram принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.