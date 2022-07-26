МИД: Россия ведет переговоры об упрощении визового режима с 18 странами

Министерства иностранных дел России и почти 20 стран ведут переговоры об упрощении визового режима. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами — в настоящее время таковых порядка 18 стран», — сказал он.

По словам Волынкина, переговоры идут с властями некоторых стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также с Малайзией, Китаем, Гонконгом.

С Малайзией российский МИД добивается подписания двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований. С Китаем — по совершенствованию уже существующего договора о безвизовых групповых туристических поездках. С Гонконгом — об увеличении срока безвизовых поездок.

Иван Волынкин также сказал, что для иностранных граждан сегодня созданы весьма благоприятные условия для въезда в Россию.