Умер лауреат Нобелевки за Белфастское соглашение Дэвид Тримбл

В возрасте 77 лет умер бывший первый министр Северной Ирландии Дэвид Тримбл. Об этом сообщается на сайте Юнионистской партии провинции Ольстер, которую политик возглавлял в 1995–2005 годах.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования по поводу смерти политика в своем твиттер-аккаунте. Он написал, что Тримбл был «гигантом британской и международной политики», которого запомнят за его интеллект, храбрость и «яростную настойчивость изменить политику к лучшему».

Главным достижением политической карьеры Дэвида Тримбла стало Белфастское мирное соглашение, с которого началось урегулирование конфликта в Северной Ирландии. В 1998 году вместе с Джоном Хьюмом он получил за него Нобелевскую премию мира.

Действующий глава Юнионистской партии Дуг Битти в своем заявлении отметил, что Тримбл был смелым и дальновидным человеком, который «ухватился за возможность мира, когда та представилась, и стремился положить конец десятилетиям насилия» в Северной Ирландии.

«Он был храбрым и бесстрашным. Он был убежден в том, что сделка 1998 года отвечает не только наилучшим интересам Северной Ирландии, но и наилучшим интересам Соединенного Королевства в целом», — говорится в сообщении Юнионистской партии.

В 1921 году Ирландия была разделена на две части. Северная (Ольстер), населенная преимущественно потомками выходцев из Англии и Шотландии, осталась в составе Великобритании. Остальная часть стала британским доминионом и боролась за независимость.

Группировка «Ирландская республиканская армия» и отколовшиеся от нее впоследствии организации «Подлинная ИРА» (Real IRA) и «Временная ИРА» (Provisional IRA) в 1970–1980-е годы осуществили множество террористических актов на территории Соединенного Королевства. Они требовали присоединить Ольстер к Ирландской Республике.

Террористическая и экстремистская активность ИРА начала прекращаться после подписания в 1998 году Соглашения Страстной пятницы, которое положило начало процессу политического урегулирования конфликта. Была создана Североирландская ассамблея — парламент Северной Ирландии.