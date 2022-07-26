В сети появился трейлер картины «Тар». В ней Кейт Бланшетт сыграла выдающегося дирижера

В картине лауреатка двух премий «Оскар» сыграла вымышленного выдающегося дирижера и композитора Лидию Тар. По сюжету Тар становится первой в истории женщиной-дирижером Берлинского оркестра.

В сети появился трейлер фильма «Тар», главную роль в котором исполнила Кейт Бланшетт («Жасмин», «Кэрол», «Елизавета»). Видео опубликовал ютьюб-канал Focus Features.

Срежиссировал «Тар» и написал сценарий фильма Тодд Филд, известный по картинам «Как малые дети» и «В спальне». Музыкальным сопровождением ленты занималась Хильдур Гуднадоуттир, работавшая ранее над сериалом «Чернобыль» и «Джокером».

Помимо Бланшетт, в «Тар» снялись Нина Хосс, Наоми Мерлан, Марк Стронг, Джулиан Гловер, Аллан Кордунер, Софи Кауер и Сильвия Флот. Продюсерами картины выступили Филд, Александра Милчан и Скотт Ламберт.

Премьера картины состоится предположительно во время Венецианского кинофестиваля — он пройдет в 2022 году с 31 августа по 10 сентября. В кинотеатрах «Тар» появится 7 октября.

«TAR» станет первым режиссерским проектом для Филда со времен мелодрамы «Как малые дети». Лента с Кейт Уинслет и Дженнифер Коннелли в центральных ролях вышла на экраны уже 15 лет назад.